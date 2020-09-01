SON DAKİKA! Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 1 Eylül Salı Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Tüm dünyanın adeta kabusu olan coronavirüs salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde de etkilerini sürdüren Koronavirüs salgınına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel sosyal medya hesabı ve Bilim Kurulu Toplantıları sonrası yaptığı canlı yayın açıklamalarıyla corona virüs vaka ve ölü sayılarıyla günlük son durum tablosunu kamuyoyla paylaşmaya devam ediyor. Bu bağlamda günlük olarak ölü ve vaka sayısı başta olmak üzere toplam test, yoğun bakım, entübe, iyileşen hasta sayıları vatandaşlarımızca merak edilerek 1 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırmalar yapıyor...

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 Eylül 2020 Salı Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması bekleniyor. Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleriyle birlikte 1 Eylül Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ile günlük tablo paylaşıldığı anda burada olacak…