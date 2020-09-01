SON DAKİKA! Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 1 Eylül Salı Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Tüm dünyanın adeta kabusu olan coronavirüs salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde de etkilerini sürdüren Koronavirüs salgınına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel sosyal medya hesabı ve Bilim Kurulu Toplantıları sonrası yaptığı canlı yayın açıklamalarıyla corona virüs vaka ve ölü sayılarıyla günlük son durum tablosunu kamuyoyla paylaşmaya devam ediyor. Bu bağlamda günlük olarak ölü ve vaka sayısı başta olmak üzere toplam test, yoğun bakım, entübe, iyileşen hasta sayıları vatandaşlarımızca merak edilerek 1 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırmalar yapıyor...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 Eylül 2020 Salı Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması bekleniyor. Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleriyle birlikte 1 Eylül Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ile günlük tablo paylaşıldığı anda burada olacak…
İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri
Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000'den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde.
Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde.
Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000'den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde.
Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000'den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur.
Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak.