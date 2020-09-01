Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Van'da 10 kilo 225 gram eroin ele geçirildi

'da 10 kilo 225 gram eroin ele geçirildi

'da bir otomobilde 10 kilo 225 gram ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 1.9.2020 10:14 Son Güncelleme: 1.9.2020 10:14 ABONE OL
Van'da 10 kilo 225 gram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde devriye sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada, aracın tavan döşemesine gizlenmiş 20 paket halinde 10 kilo 225 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Z.Ç, işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da 10 kilo 225 gram eroin ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA