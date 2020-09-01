Son dakika: "Yıldırım-8 Savur Operasyonu" başlatıldı

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığınca Mardin'de, 1831 personelin görev aldığı "Yıldırım-8 Savur Operasyonu" başlatıldı.İçişleri Bakanlığı: Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Son dakika: Yıldırım-9 Savur operasyonu başladı! Mardin'deki operasyona 1831 personel katılıyor | Video

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de 'Yıldırım-8 Savur Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Mardin-Diyarbakır-Batman İl Jandarma Komutanlıkları'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1831 personel görev görev aldı.



38 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7' operasyonları kapsamında, bugüne kadar toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiği; 63 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah ve mühimmat ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. 'Yıldırım' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği kaydedildi.

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