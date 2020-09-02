İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; 2 terör örgütü mensubu, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; 2 terör örgütü mensubu, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
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2 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu