Çin’in Vuhan kentine ortaya çıkmasının ardından hızla tüm dünyaya yayılım gösteren corona virüsü pandemisi ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda salgın başından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük veriler gerek Twitter üzerinden gerekse Bilim Kurulu toplantıları sonrası canlı yayında vatandaşlarımıza duyurulmaya devam ediliyor. Bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Ankara’da yaşayanlar Ankara vaka ve ölü sayısını merak ederek 2 Eylül Ankara vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, 2 Eylül Ankara vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte son dakika detayları…
Giriş Tarihi: 2.9.2020 22:15Son Güncelleme: 2.9.2020 22:15ABONE OL
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Ankara vaka ve ölü sayısı: 2 Eylül Ankara vaka ve ölü sayısı kaç oldu?