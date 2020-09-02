Askeri araç yoldan çıktı: 1 şehit

Hakkarı'nın Şemdinli ilçesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç Üs Bölgesi'ne yapılan ikmal faaliyetlerinden dönen askeri araç yoldan çıkarak yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kurtarılamayarak şehit düştü. Kazada yaralanan bir asker ve güvenlik korucusunun tedavisi ise sürüyor. Şehit Erbil için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü. Erbil'in naaşı, buradan memleketi Kastamonu'ya uğurlandı. ANKARA-AA