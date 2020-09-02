Babanın kanı yerde kalmadı Ceren

ŞIRNAK'IN Gabar Dağı bölgesinde 11 Kasım 2018'de PKK'lı teröristlerin daha önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olgun ve Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan şehit olmuştu. Bursa'nın Gürsu ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde şehidin eşi Ceylan Olgun tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, kızı 5 yaşındaki Ceren fotoğrafını öptüğü babasının şapkasını takmıştı. Gabar Dağı Çırav alanında bir grup teröristin bulunduğunun belirlenmesi üzerine mavi bereli komando birlikleri ile "Meteler" timi 13 Haziran'da bölgeye operasyona çıktı. İHA'ların destek verdiği operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinin 11 yıldır örgütün dağ kadrosunda yer alan " Delil Herekol" kod adlı Halis Aka ile 6 yıldır dağda oldukları belirlenen Suriyeli "Ruhal Amud" kod adlı Rihan Muhammed ve "Şervan Botan" kod adlı Ahmet Kavas oldukları belirlendi. Teröristlerin Ceren'in babası Ünal Olgun'un şehit edildiği saldırının yanı sıra 2016'dan itibaren 22 kahramanın şehit edildiği saldırıları planlayarak gerçekleştiren ve yer alan teröristler olduğu tespit edildi.