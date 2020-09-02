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Eski milletvekili Mücahit Pehlivan hayatını kaybetti

23.Dönem Ankara Milletvekili merhum Başbakan ’in doktoru Mücahit Pehlivan bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ANKARA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 12:30 ABONE OL
Eski AK Parti milletvekili Mücahit Pehlivan hayatını kaybetti

Pehlivan 22 Temmuz 2007'de yapılan Milletvekili genel seçimlerinde, CHP listesinden DSP kontenjanından milletvekili seçilmiş, daha sonra başörtüsü serbestliğine ilişkin Anayasa değişikliğine evet oyu verdiği için partisinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bir süre bağımsız kalan Pehlivan, daha sonra siyasi hayatına AK Parti milletvekili olarak devam etmişti.

Milletvekilliği döneminin sona ermesinin ardından özel muayenehanesinde hekimlik yapan Pehlivan akciğer kanseri tedavisi görüyordu.2 kız babası Pehlivan'ın cenazesinin 3 Eylül'de kaldırılması bekleniyor.

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Eski AK Parti milletvekili Mücahit Pehlivan hayatını kaybetti
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