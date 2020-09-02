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Son dakika: Hakkari'de çok sayıda uçaksavar mühimmatı ele geçirildi

Son dakika bilgisine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü /KCK'ya yönelik yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda tespit edilen sığınakta çok sayıda uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 10:37 Son Güncelleme: 2.9.2020 10:47 ABONE OL
Son dakika: Hakkari'de çok sayıda uçaksavar mühimmatı ele geçirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, İl Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesi amacıyla başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "31 Ağustos günü, ilimiz Şemdinli ilçesi Mamalı Yaylası Mevkisi'nde yapılan operasyonda tespit edilen ve bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılmak üzere saklandığı değerlendirilen bir adet sığınak içerisinde, 2 bin 600 adet 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Son dakika: Hakkari'de çok sayıda uçaksavar mühimmatı ele geçirildi
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