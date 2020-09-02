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, meclis kararına rağmen parkı yeniden satışa çıkardı

BARIŞ SAVAŞ
Giriş Tarihi: 2.9.2020 ABONE OL
İBB, meclis kararına rağmen parkı yeniden satışa çıkardı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), daha önce meclis kararı ile park alanına alınan Beşiktaş Yeşil Çimen Sokak üzerindeki 5 bin 763 metrekarelik yeşil alanı tekrar satışa çıkardı. Park alanı olarak tescillenen yeri daha önce de kanuna aykırı olarak 140 milyon TL'ye satışa çıkartan CHP'li yönetim, parkı satın almak isteyen çıkmayınca imar planını, konut alanı olarak değiştirmek için meclise göndermiş ancak meclis yeşil alanın park olarak kalmasında ısrar etmişti. Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu meclis kararını mahkemeye taşımıştı. Mahkeme henüz kararını açıklamadan, 9 Eylül'de yeniden ihaleye çıkacağını açıklayan İBB yönetimi bu kez muhammen satış bedelini 175 milyon TL olarak belirledi.
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İBB, meclis kararına rağmen parkı yeniden satışa çıkardı
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