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Son dakika: Terör örgütünde çözülme sürüyor! 'ta 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

'ndan gelen son dakika habere göre; "'ta 3 terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu, toplam sayı 144'e yükseldi."

AA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 09:09 Son Güncelleme: 2.9.2020 09:35 ABONE OL
Son dakika: Terör örgütünde çözülme sürüyor! Şırnak'ta 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Irak'ta faaliyet gösteren 3 terör örgütü mensubunun ikna çalışması sonucu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla, 3 terör örgütü mensubu daha bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. 6 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen her üç örgüt mensubunun son olarak Irak'ta faaliyet gösterdikleri öğrenildi. 3 örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 144'e yükseldi" denildi.

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Son dakika: Terör örgütünde çözülme sürüyor! Şırnak'ta 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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