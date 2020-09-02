Mansur Yavaş’ın da umudu Külliye

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü. Yavaş, kentin genel sorunları, Ankaragücü'nün yaşadığı mali sıkıntının çözümü, başkente yapılacak fuar alanı ile ilgili eksiklerin yanı sıra Gençlik Parkı'nın yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devri konularının çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ricada bulundu. Yavaş, otobüs kredisi kullanımı, metro projeleri ile ilgili olarak bakanlıkların destek olması yönünde de Erdoğan'dan yardım istedi. Görüşmede Yavaş'ın, Ankara'nın projelerine ve ihtiyaçlarına olumlu yaklaşımları nedeniyle Erdoğan'a teşekkürlerini sunduğu ifade edildi. ANKARA