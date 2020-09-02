Oğlunu PKK’dan kurtardı şimdi torununu seviyor

Evlatlarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve il başkanlığı önünde oturma eylemini 1 yıldır sürdüren Diyarbakır annelerine örnek olan ve eylemiyle sembol haline gelen Hacire Akar'ın terörün pençesinden kurtarıp evlendirdiği oğlu Mehmet'in bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Evladını terör örgütü PKK'dan kurtaran Hacire anne, şimdi torun sevinci yaşıyor. Hacire Akkar'ın oğlunun kaçırılması ve ona kavuşma süreci şöyle gelişti: Diyarbakır'da geçen yıl, Sur ilçesinde anne Akar, nişanlı oğlu Mehmet Akar'ın düğün hazırlıklarını yapmaya başladı. Evladını evlendirmenin hayalini kuran Akar, oğlundan 2 gün boyunca haber alamayınca polis merkezine giderek kayıp müracaatında bulundu. Daha sonra oğlunun dağa kaçırıldığını öğrendi. Akar, 22 Ağustos 2019'da oturma eylemine başladı. Oğlunun düğününü 20 gün sonra yapacağını belirten anne Akar, "Ciğerim için buradayım. HDP oğlumu kaçırdı. Oğlum HDP binasına girdi, bir daha çıkmadı. Oğlumu istiyorum. Yerde yoksa gökten de olsa oğlumu getirecekler. Oğlum getirilene kadar bu binadan çıkmıyorum" dedi. Akar'ın, oturma eylemi sonucu terörün pençesinden kurtardığı oğlu Mehmet Akar, 19 Ekim 2019'da düzenlenen düğünde, nişanlısı Kader ile hayatını birleştirdi. Mehmet, bu yıl baba oldu. Erkek torun sahibi olan Hacire Akar, örnek mücadelesiyle birçok aileye de umut verdi. AA