SON DAKİKA HABER: Bakan Fahrettin Koca 2 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 2 Eylül corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 2 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

2 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Eylül koronavirüs verilerini açıkladı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda; "Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız 1.000'in üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu tedbirle mümkün. Güç tedbirde." ifadelerini kullandı.

Test sayısı: 107.927

Vaka sayısı: 1596

Vefat sayısı: 45

İyileşen hasta sayısı: 947

DÜNKÜ VERİLER

Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde.

Test sayısı: 109.443

Vaka sayısı: 1572

Vefat sayısı: 47

İyileşen hasta sayısı: 1003