Bakan Koca açıkladı: İşte en fazla hasta olan 5 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklama en fazla hasta bulunan iller olan Ankara,İstanbul, Konya ve Diyarbakır'ın adının yanısıra Kayseri'nin de adını zikrederken zatürre oranlarını da verdi.





Bakan Koca'nın açıklamasına göre, Ankara da yüzde 4.7, İstanbul da yüzde 4.61, Konya da yüzde 8.78, Diyarbakır'da yüzde 8.37 oranda zatürre tespit edildiğini duyururken Kayseri ise yüzde 6.49 oranında pnomoni (zatürre) oranına rastlanıyor.

Dün Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli yetkileri çerçevesinde covid-19'a karşı uyarılarda bulunmuştu.

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