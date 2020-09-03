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'tan 'a geçmiş olsun mesajı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı , koronavirüs testi pozitif çıkan ve eşi için bir geçmiş olsun mesaıj yayınladı.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 19:48 Son Güncelleme: 3.9.2020 19:52 ABONE OL
Berat Albayrak'tan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun mesajı

Koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklayan Binali Yıldırım ve eşine birçok geçmiş olsun mesajı iletildi. Bu mesajların başında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Berat Albayrak'ın mesajları yer aldı.

BERAT ALBAYRAK'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'nin Koronavirüs'e yakalandığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum, kısa zamanda şifa bulmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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Berat Albayrak'tan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun mesajı
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