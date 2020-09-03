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metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı

metrobüs duraklarında yoğunluk meydana geldi. Metrobüs kullanan kalabalık, sosyal mesafe kurallarına uymadı ve bazı vatandaşların da maske takmadığı görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 19:25 ABONE OL
Cevizlibağ metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı

İstanbul'da özellikle Cevizlibağ'da akşam saatlerinde metrobüs duraklarındaki yoğunluk dikkat çekti. Metrobüs ve tramvay duraklarını birbirine bağlayan üst geçitte de kalabalık oluştu.

BAZI VATANDAŞLAR MASKE TAKMADI

Kalabalığın sosyal mesafeye uymadığı görülürken bazı vatandaşlar ise maske takmadı. Metrobüsten inen Şaban Saç "Otobüsler sosyal mesafe kurallarına uyuyor ama metrobüslerde kurallara uyulmuyor. Metrobüsler çok kalabalık kurallara uyulması lazım, böyle devam ederse virüsün önüne geçemezler" diye konuştu.

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Cevizlibağ metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı
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