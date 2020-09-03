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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'dan ' Anneleri' mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Anneleri için videolu mesaj yayınladı. Altun "Bu süre zarfında 15 gencimizi kalleş terör örgütü ’nın elinden kurtardık. Allah’ın izniyle, devletimiz bundan sonra da annelerimizi çocuklarına kavuşturmak için çalışacak, PKK ve sefil işbirlikçilerine dünyayı dar edecek." dedi

Giriş Tarihi: 4.9.2020 02:30 Son Güncelleme: 4.9.2020 02:48 ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Diyarbakır Anneleri' mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır Anneleri''nin evlat nöbetinin 1.yıl dönümü vesilesiyle paylaşımda bulundu.



Altun paylaşımında, ''#DiyarbakırAnneleri 1 yıldır #evlatnöbeti'nde... Bu süre zarfında 15 gencimizi kalleş terör örgütü PKK'nın elinden kurtardık. Allah'ın izniyle, devletimiz bundan sonra da annelerimizi çocuklarına kavuşturmak için çalışacak, PKK ve sefil işbirlikçilerine dünyayı dar edecek.'' ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'dan 'Diyarbakır Anneleri' mesajı | Video

Son dakika: Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan bir aileye daha güzel haber

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Diyarbakır Anneleri' mesajı
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