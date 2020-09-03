Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya üç ayrı dava

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yaparken 29 Ağustos'ta trafikte tartıştığı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve koruması tarafından hakarete maruz kalan ve otomobiline zarar verilen olan Murat Çağlar Özbakır, başkan Karaca ve koruması hakkında üç ayrı dava açtı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Murat Çağlar Özbakır'ın avukatı Yaman İyiöz, "Fail veya faillerin cezalandırılması adına ceza davası, maddi ve manevi zararın karşılanması adına hukuk davası, bir belediye başkanının turist vasfındaki vatandaşlara karşı tutumu nedeniyle idari yargıya ilişkin süreçler başlatılmıştır." dedi. Belediye Başkanı Alim Karaca'nın, Özbakır'ın kendisine küfür edildiğine dair elinde görüntü olduğunu söylediğini hatırlatan İyiöz, bu görüntüleri basınla ve adli makamlarla paylaşamaması durumunda istifa etmesi gerektiğini ifade etti. AA