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Gaulle'un 'e doğru yola çıktığı ifade edildi

, ’de gerilimi tırmandıracak adımlar atmaya devam ediyor. Fransız ordusunun, donanmadaki ‘en güçlü silahı’ olarak bilinen Charles de Gaulle’ün Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktığı belirtildi. Uçak gemisi, geçtiğimiz Nisan ayında koronavirüs vakaları sebebiyle karantinaya alınmıştı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 22:11 Son Güncelleme: 3.9.2020 22:28 ABONE OL
Gaulle'un Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığı ifade edildi

Fransa, Doğu Akdeniz'de provokatör rolünü oynamayı sürdürüyor.

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Yunan basınına konuşan Fransız kaynaklar, adını eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'den alan 216 metrelik, 45 bin 500 tonluk savaş gemisinin Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığını belirtti. Gemide çok sayıda silah ve mühimmatın olduğu öne sürüldü.

GERİLİMİ TIRMANDIRACAK GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Fransa Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre Charles de Gaulle gemisi, ikmal yapmadan sınırsız yol alabiliyor.

Fransız uçak gemisi, yaşanan koronavirüs vakaları sebebiyle geçtiğimiz Nisan ayında karantinaya alınmıştı.

Geminin daha önce 9 ay boyunca deniz görevlerinde bulunduğu ifade ediliyor. Geminin personel kapasitesi hakkında net bir bilgi verilmese de gemiye 40 savaş uçağı ve birçok helikopterin alınabildiği belirtiliyor.

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Gaulle'un Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığı ifade edildi
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