Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından düğün yasakları hakkında genelge! Ankara, İzmir ve İstanbul'da düğünler iptal mi?

İçişleri Bakanlığı'ndan düğünlerle ilgili son dakika kararı alındı. Bakanlık tarafından 81 İl Valiliğine "Covid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi. Bu genelge ile beraber, 'Düğünler iptal mi olacak, yasaklandı mı?' gibi sorular da yanıt buldu. Zira, artan corona virüs vaka sayılarının ardından nikahların ve düğünlerin durumu uzun süredir merak ediliyordu.

SON DAKİKA DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun bugünkü toplantısında alınan tavsiye kararı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile konuya son nokta koyuldu!

DÜĞÜNLER İPTAL Mİ OLDU?

Bakanlığın genelgesinde, nişah, nikah, sünnet düğünü, köy düğünü, kına gecesi vb. etkinliklere ilişkin karar alındı. Düğünlerle ilgili alınan karar şu şekilde oldu;