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İletişim Başkanı Altun'dan “Macron” açıklaması

İletişim Başkanı , “’un, Lübnan’da bir Hizbullah yöneticisi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi haber yapan muhabiri Georges Malbrunot’ya yönelik saygısızca tepkisinden ve hakaretlerinden derin endişe duyduk” dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 18:46 ABONE OL

İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Lübnan'da bir Hizbullah yöneticisi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi haber yapan Le Figaro muhabiri Georges Malbrunot'ya yönelik saygısızca tepkisinden ve hakaretlerinden derin endişe duyduk. Bu olay, Fransız polisinin geçtiğimiz aylarda sokak gösterileri sırasında gazetecilere yönelik şiddetiyle birlikte düşünüldüğünde, Fransa'nın gazeteciler için giderek daha tehlikeli bir yer hâline geldiği ortadadır.

Sayın Macron kendisinin eleştirilmediği, gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ediyor; gazetecilerin, kendisinin keyfini kaçıran haberler yapmadığı bir düzen istiyor; sırf kendisi çok arzuladığı için Libya'da bir savaş suçlusunun galip gelmesine tamah ediyor" ifadelerine yer verdi.

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İletişim Başkanı Altun'dan “Macron” açıklaması
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