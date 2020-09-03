İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Macron'a tepki: Endişe duyuyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Macron'un Hizbullah'ın meclisteki grubunun lideri Muhammed Raad ile yaptığı görüşmeye ilişkin haber yazan Le Figaro gazetesi muhabirini azarlamasına ilişkin görüntüleri değerlendirdi. Altun,Macron'un saygısız tepkisinden endişe duyduğunu dile getirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal meyda hesabında yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Le Figaro'nun Georges Malbrunot'una daha önceki Hizbullah'la görüşmesine ilişkin raporundan ötürüverdiği saygısız tepkiden endişe duyuyoruz.

Polisin bu yılki protestolar sırasında gazetecilere yönelik vahşeti göz önüne alındığında, Fransa'nın gazeteciler için giderek daha tehlikeli bir yer haline geldiği açıktır.

Macron, incelemeye veya gerçeğe uygun olmayan bir dünyanın hayalini kuruyor: Muhabirlerin rapor vermemesini istiyor çünkü bu onu üzecek. Bir savaş suçlusunun sırf istediği için Libya iç savaşını kazanmasını istiyor."

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