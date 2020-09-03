İnce’nin CHP’den ihracı için başvuru yapıldı

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce hakkında, parti disiplinine aykırı hareket ettiği için ihraç başvurusu yapıldı. İnce'nin partiden ihraç edilmesi için verilen dilekçeye SABAH ulaştı. Yalova CHP Merkez İlçe Başkanlığı'na 13 Ağustos'ta dilekçeyi veren CHP'li Niyazi Şahin, İnce'yle birlikte yıllarca partide mücadele ettiğini belirterek, "Onun yüzünden partiden istifa ettim. Daha sonra yeniden partiye üye oldum. CHP, bakkal dükkanı veya aile şirketi değil. Partinin bir yönetim şekli var. Herkes o kurala ve disipline uyacak. Kafasına göre hareket edemez.13 yaşında sandık başında beklemiş bir CHP neferiyim. Muharrem'i en iyi tanıyanlardan birisi olarak söylüyorum. Bu iflah olmaz bir şahsiyettir. Bu partiye 50 yılını vermiş biriyim. Kendinden başka kimseyi düşünmez İnce" diye konuştu. İnce'nin partiden ihraç edilmesi için verilen dilekçenin gündeme alınmadığını belirten CHP Yalova İl Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Giray ise, "Bizim gündemimize böyle bir dilekçe gelmedi" dedi.