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’nde maske ve sosyal mesafe denetimi

ve 'nde maske denetimi yapıldı, maske takmayan sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 16:47 ABONE OL
İstiklal Caddesi’nde maske ve sosyal mesafe denetimi
Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske denetimi yaptı. Denetimde maskesini çenesine ve koluna takanlar sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından anonslarla ve sözlü bir şekilde uyardı. Denetim sırasında zabıta ekipleri bir vatandaşı yolundan çevirip maskesini takması konusunda uyardı, vatandaşın tepkisi ise "Ben spor yapıyorum maske bize zorunlu değil" şeklinde oldu. Zabıta ekiplerinin uyarısının ardından maskesini takan vatandaş ise yoluna devam etti.
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İstiklal Caddesi’nde maske ve sosyal mesafe denetimi
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