Jandarmadan sahte içki imalathanesine şok baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, S.K. liderliğindeki şüpheli şahısların organize bir şekilde sahte içki imal ettiği ve piyasaya yüklü miktarda sahte içki sürecekleri bilgisi alındı. Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin sahte alkolleri imal ettiği Bağcılar'daki adresler ve nakilde kullanacakları araçlar tek tek tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, sahte içki üreterek halkın sağlığını tehdit eden organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda; çeşitli markalara ait 1 milyon sahte etiket, 30 bin adet boş içki şişesi, 12 bin adet çeşitli içki markalarına ait logolu ve bilyeli kapak, 10 bin adet TAPDK bandrolü, litrelerce sahte içki ve etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan örgüt lideri S.K. ile örgüt üyeleri A.A., M.B., M.D., O.Ç. ve R.Ç. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.