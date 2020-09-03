Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri KADEM'den Diyarbakır annelerine destek! 'Daima yanında olacağız!'

KADEM'den annelerine destek! 'Daima yanında olacağız!'

Çocuklarının terör örgütü tarafından dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül 2019'dan beri HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde bulunan ailelerin eylemlerinin 1’inci yılı geride kaldı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Diyarbakır annelerinin çocuklarını terörün pençesinden kurtarmak için başlattıkları mücadelede annelerin daima yanında olacağını belirtti.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 17:27 Son Güncelleme: 3.9.2020 17:29 ABONE OL
KADEM'den Diyarbakır annelerine destek! 'Daima yanında olacağız!'

Bir yıldır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelere bir destek de Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)'den geldi. KADEM'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; 'Terörün vahşi yüzüne ve tehditlere yenilmeden, geçen zamana aldırmadan mücadelesini sürdüren annelerin daima yanında olacağız.' denildi.

KADEM'den Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelere destek paylaşımı | Video

KADEM'den yapılan açıklama şu şekilde;

Diyarbakır Anneleri'nin binbir emekle büyüttükleri çocuklarını terörün pençesinden kurtarmak için başlattıkları oturma eyleminde bir yıl geride kaldı. Terörün vahşi yüzüne ve tehditlere yenilmeden, geçen zamana aldırmadan mücadelesini sürdüren annelerin daima yanında olacağız!

Mücadelemiz bin yıl da geçse sürecek! 16 anne evladına kavuştu...2020'de 146 PKK'lı teslim oldu Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 357. gününe girdi Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Unutulmasın ki Türkiye ne sömürge ülkesidir, ne de herhangi bir devlettir

ARKADAŞINA GÖNDER
KADEM'den Diyarbakır annelerine destek! 'Daima yanında olacağız!'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA