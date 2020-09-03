KADEM'den Diyarbakır annelerine destek! 'Daima yanında olacağız!'

Bir yıldır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelere bir destek de Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)'den geldi. KADEM'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; 'Terörün vahşi yüzüne ve tehditlere yenilmeden, geçen zamana aldırmadan mücadelesini sürdüren annelerin daima yanında olacağız.' denildi.
KADEM'den Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelere destek paylaşımı | Video
KADEM'den yapılan açıklama şu şekilde;
#DiyarbakırAnneleri'nin binbir emekle büyüttükleri çocuklarını terörün pençesinden kurtarmak için başlattıkları oturma eyleminde bir yıl geride kaldı.— KADEM (@kademorgtr) September 3, 2020
Terörün vahşi yüzüne ve tehditlere yenilmeden, geçen zamana aldırmadan mücadelesini sürdüren annelerin daima yanında olacağız! pic.twitter.com/3MQlRXwwzc
Diyarbakır Anneleri'nin binbir emekle büyüttükleri çocuklarını terörün pençesinden kurtarmak için başlattıkları oturma eyleminde bir yıl geride kaldı. Terörün vahşi yüzüne ve tehditlere yenilmeden, geçen zamana aldırmadan mücadelesini sürdüren annelerin daima yanında olacağız!