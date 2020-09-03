Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın belirttiği Pnömoni nedir, ne anlama geliyor ve neyi ifade ediyor? Pnömonili hasta ne demek?

Türkiye'nin 3 Eylül 2020 Perşembe gününe ilişkin corona virüsü verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son dakika olarak açıklandı. Bakan Koca açıklamasında önemli bir detaya da dikkat çekti ve en çok hasta bulunan beş ilimizdeki pnömoni oranları hakkında bilgi verdi. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından 'Pnömoni' kelimesi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bu doğrultuda, 'Pnömoni nedir, ne anlama geliyor?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, Pnömoni nedir, neyi ifade ediyor? Pnömonili hasta ne demek?

PNÖMONİ NEDİR, NE DEMEK?

Pnömoni, ya da yaygın bilinen adıyla zatürre, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvı ile dolmasıdır. Virüsler, bakteriler ve nadir olarak mantar enfeksiyonlarının akciğerlere ulaşmasıyla oluşan zatürre oldukça bulaşıcıdır.