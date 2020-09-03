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Sağlık Bakanı 'nın belirttiği , ne anlama geliyor ve neyi ifade ediyor? Pnömonili hasta ne demek?

Sağlık Bakan , 3 Eylül 2020 Perşembe gününe ilişkin koronavirüs son durum verilerini açıkladı. Bakan Koca açıklamasında, en çok hasta bulunan beş ilimizdeki pnömoni oranları hakkında da bilgi verdi. Bu açıklamanın ardından, ', ne anlama geliyor?' sorusun yanıtı merak konusu oldu. Peki, tıpta Pnömoni nedir, ne demek? Pnömonili hasta neyi ifade ediyor? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 19:23 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın belirttiği Pnömoni nedir, ne anlama geliyor ve neyi ifade ediyor? Pnömonili hasta ne demek?

Türkiye'nin 3 Eylül 2020 Perşembe gününe ilişkin corona virüsü verileri Sağlık Bakanı tarafından son dakika olarak açıklandı. Bakan Koca açıklamasında önemli bir detaya da dikkat çekti ve en çok hasta bulunan beş ilimizdeki pnömoni oranları hakkında bilgi verdi. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından 'Pnömoni' kelimesi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bu doğrultuda, ', ne anlama geliyor?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, Pnömoni nedir, neyi ifade ediyor? Pnömonili hasta ne demek?

PNÖMONİ NEDİR, NE DEMEK?

Pnömoni, ya da yaygın bilinen adıyla zatürre, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvı ile dolmasıdır. Virüsler, bakteriler ve nadir olarak mantar enfeksiyonlarının akciğerlere ulaşmasıyla oluşan zatürre oldukça bulaşıcıdır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın belirttiği Pnömoni nedir, ne anlama geliyor ve neyi ifade ediyor? Pnömonili hasta ne demek?

Zatürre ülkemizde 0-4 yaş arası çocuklarda ilk sıradaki ölüm nedenlerinden biridir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın belirttiği Pnömoni nedir, ne anlama geliyor ve neyi ifade ediyor? Pnömonili hasta ne demek?

PNÖMONİ NASIL BULAŞIR?

Zatürreye zemin hazırlayan grip ve benzeri viral solunum yolu enfeksiyonları oldukça bulaşıcıdır. Hapşırık ve öksürükle yayılabildikleri gibi ağız, bardak, mendil, çatal-kaşık, kapı kolu gibi eşyalara temas ve sonrasında ellerin ağıza teması ile de bulaşabilirler.

Hasta kişinin, yaşlılar, hamileler ve çocukların yanına yaklaşmaması çok önemlidir. Toplu taşıma araçları ve kalabalık mekanlar da riski artırır.

Nadir olsa da ağız ve mide içeriğinin solunum yollarına kaçması, bazı kimyasalların solunması da zatürreye neden olabilir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın belirttiği Pnömoni nedir, ne anlama geliyor ve neyi ifade ediyor? Pnömonili hasta ne demek?

PNÖMONİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Özellikle havaların soğuması ile birlikte zatürre hastalığının görülme sıklığı da artıyor. Basitçe, bu hastalığın belirtileri, diğer üst solunum yolu enfeksiyonları ile aynı oluyor. Burun akıntısı, hapşırık, öksürüğü izleyen belirtiler bir süre sonra ortaya çıkıyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın belirttiği Pnömoni nedir, ne anlama geliyor ve neyi ifade ediyor? Pnömonili hasta ne demek?
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