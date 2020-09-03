Son dakika: CHP'li başkan ağaç katliamını akılalmaz ifadelerle savundu! Genç kız gözyaşları ile duyurmuştu...

İZİNSİZ DİKİLDİĞİ İÇİN SÖKÜLMÜŞ

İzmir'deki tepki çeken görüntülerin ardından odaktaki CHP'li başkan Girgin şu ifadeler ile ağaç katliamını savundu:

Bugün bir bölümünü kaldırılmak zorunda kaldığımız ağaçlar, belediyemiz ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından değil, bölgede ikamet etmekte olan vatandaşlarımız tarafından izinsiz olarak dikilmiştir.Bahse konu cadde bir ağaçlandırma alanı değildir.