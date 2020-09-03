Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: CHP'li başkan ağaç katliamını akılalmaz ifadelerle savundu! Genç kız gözyaşları ile duyurmuştu...

Son dakika: 'li başkan ağaç katliamını akılalmaz ifadelerle savundu! Genç kız gözyaşları ile duyurmuştu...

SON DAKİKA: İzmir'in Karaburun ilçesinde dün yürekleri sızlatan anlar yaşandı. Bir genç kızın kayda aldığı görüntülerde onlarca ağaç 'li belediye tarafından yolu birkaç metre genişletmek için deyim yerinde ise katledildi. Ağaçların başka bir alana dikilmesi söküm yöntemi nedeniyle imkansız hale gelirken, genç kız gözyaşlarına hakim olamadı. Olayın ardından gözler CHP'li Karaburun belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'a çevrilmişti. İlkay Girgin Erdoğan'dan akılalmaz sözlerle bir açıklama geldi. Girgin, ağaçların izinsiz dikildiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 09:48 Son Güncelleme: 3.9.2020 09:57 ABONE OL
Son dakika: CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin 'pes' dedirten sözlerle ağaç katliamını savundu

Son dakika haberi: İzmir'in Karaburun ilçesinde onlarca ağaç 'li belediye tarafından katledilircesine söküldü. Talimatı CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan verdi. Bir genç kızın amatör çekim ile duyurduğu ağaç katliamı tüm Türkiye'nin tepkisini çekerken gözler CHP'li başkanın yapacağı açıklamaya çevrildi. Beklenen açıklama 'pes' dedirten sözlerle geldi. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "İzinsiz dikildiği için ağaçlar söküldü!' dedi.

İzmir'de yol genişletmek için ağaçları söktüler! Karaburun'daki ağaç katliamını gözyaşları içinde böyle izlediler | Video

Son dakika: CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin 'pes' dedirten sözlerle ağaç katliamını savundu

İZİNSİZ DİKİLDİĞİ İÇİN SÖKÜLMÜŞ

İzmir'deki tepki çeken görüntülerin ardından odaktaki 'li başkan Girgin şu ifadeler ile ağaç katliamını savundu:

Bugün bir bölümünü kaldırılmak zorunda kaldığımız ağaçlar, belediyemiz ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından değil, bölgede ikamet etmekte olan vatandaşlarımız tarafından izinsiz olarak dikilmiştir.Bahse konu cadde bir ağaçlandırma alanı değildir.

Son dakika: CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin 'pes' dedirten sözlerle ağaç katliamını savundu

NE OLMUŞTU?

İzmir'i Karaburun ilçesinde yolun kenarında bulunan onlarca yıllık çam ağaçları Karaburun Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleri ile katledildi. Olay anı bir genç kız tarafından katledildi. Genç kız yaşananları gözyaşları ile tüm Türkiye'ye duyurdu.

Son dakika: CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin 'pes' dedirten sözlerle ağaç katliamını savundu

AĞAÇLAR BİR DAHA DİKİLEMEYECEK

Ağaçların sökülme şekli de çok büyük tepki çekti. İş makineleri ile sökülen ağaçların kökleri korunmadı. Ağaçlar herhangi bir arazide bundan sonra hayat bulamayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: CHP'li başkan ağaç katliamını akılalmaz ifadelerle savundu! Genç kız gözyaşları ile duyurmuştu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA