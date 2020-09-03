SON DAKİKA HABERİ! 3 Eylül Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 3 Eylül 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkilerine devam eden corona virüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri yerli ve yabancı haber ajanslarından duyurulmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk coronavirüs vakasının tespit edilmesinden bugüne kadar geçen süre boyunca Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı analiz ve araştırmalar sonucunda günlük entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı ve günlük test sayıları, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafınca Twitter hesabı aracılığıyla vaka ve günlük tablo duyrulmaya devam ediyor. Bu kapsamda 3 Eylül 2020 Perşembe vaka ve ölü sayısı ile entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarını merak edenler 3 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt aramaya yoğun olarak devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 3 Eylül 2020 Perşembe Türkiye vaka ve ölü sayıları ile corona virüsü son durum tablosunu Twitter hesabından paylaşması bekleniyor. Bakan Koca'nın günlük tablo değerlendirmeleri ve 3 Eylül Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ile günlük tablo paylaşımı yapğıldığında burada bulabileceksiniz.
İşte Bakan Koca'nın günlük coronavirüs değerlendirmeleri...
Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız 1.000'in üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu tedbirle mümkün. Güç tedbirde.
Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde.
Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000'den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde.
Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde.