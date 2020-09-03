Son dakika haberi: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? Kılıçdaroğlu'nu kıvrandıran soru...

MUHARREM İNCE, MERAL AKŞENER'İN SAYESİNDE ADAY OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

CHP'nin geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Abdullah Gül'ü aday yapmak istediği sır değil. Kılıçdaroğlu, bu konuda fikrini beyan ederken, İYİ Parti ile yaptığı görüşmelerde Abdullah Gül'ü çatı aday olarak göstermek istemişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bu teklifi reddetmiş, kendisini de aday olacğaını söylemişti.

Abdullah Gül ise, o dönem ismi üzerinde mutabık kalınmadığı için aday olmadığını, tam destek olması durumunda aday olabileceğini açıklamıştı. Muharrem İnce, '1000 Günde Memleket Hareketi' için yaptığı açıklamada, Meral Akşener'in sayesinde aday olduğunu belirterek, durumu gözler önüne sermişti.

Kılıçdaroğlu'nun Gül isminde hala ısrarcı olduğu kulislerde dillendiriliyor.