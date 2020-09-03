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Son dakika haberi: 'nin Cumhurbaşkanı adayı mü? Kılıçdaroğlu'nu kıvrandıran soru...

Son dakika: Genel Başkanı bir özel televizyon kanalının konuğu oldu. Kılıçdaroğlu'na ilk sorulan soru, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen oldu. Kılıçdaroğlu, herkesin merak ettiği soruya net bir yanıt veremedi, kaçamak ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül ismini yalanlayamaması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 12:13 Son Güncelleme: 3.9.2020 12:24 ABONE OL
Son dakika haberi: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? Kılıçdaroğlu'nu kıvrandıran soru...

Genel Başkanı , 'ün Cumhurbaşkanı adayı olacağına dair iddiaları yalanlayamadı. Kılıçdaroğlu, net cevap vermekten kaçınırken, "Tartışmayı kişi bazına indirirseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz." dedi.

Son dakika haberi: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? Kılıçdaroğlu'nu kıvrandıran soru...

NET BİR YANIT VEREMEDİ

NTV'nin canlı yayınına konuk olan Lideri 'na sorulan ilk soru, '' oldu. CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için Gül'ü düşündüğü dilden dile konuşuluyor. Gün geçtikçe Gül ismi daha fazla dillendirilirken, Kılıçdaroğlu bu soruya net bir yanıt vermekten geri durdu.

Son dakika haberi: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? Kılıçdaroğlu'nu kıvrandıran soru...

tabanının net bir şekilde istemediği 'ün adaylığı ile ilgili soruya Kılıçdaroğlu, "Seçimler 2023'te. Seçimler bu tarihte olacaksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasına gerek var mı? Tartışmayı kişi bazına indirirseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz." ifadeleri ile yanıt verdi.

Son dakika haberi: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? Kılıçdaroğlu'nu kıvrandıran soru...

MUHARREM İNCE, MERAL AKŞENER'İN SAYESİNDE ADAY OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

'nin geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde 'ü aday yapmak istediği sır değil. Kılıçdaroğlu, bu konuda fikrini beyan ederken, İYİ Parti ile yaptığı görüşmelerde Abdullah Gül'ü çatı aday olarak göstermek istemişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bu teklifi reddetmiş, kendisini de aday olacğaını söylemişti.

Abdullah Gül ise, o dönem ismi üzerinde mutabık kalınmadığı için aday olmadığını, tam destek olması durumunda aday olabileceğini açıklamıştı. Muharrem İnce, '1000 Günde Memleket Hareketi' için yaptığı açıklamada, Meral Akşener'in sayesinde aday olduğunu belirterek, durumu gözler önüne sermişti.

Kılıçdaroğlu'nun Gül isminde hala ısrarcı olduğu kulislerde dillendiriliyor.

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Son dakika haberi: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? Kılıçdaroğlu'nu kıvrandıran soru...
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