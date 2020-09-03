Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek!

Salgının son günlerdeki yayılım seyri göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıktığı belirtilen genelgede, ülke genelinde yapılacak denetimler ile ilgili şu bilgilere yer verildi: Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için 4 Eylül Cuma günü tüm il ve ilçelerimizde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından "SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN" mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde denetimler gerçekleştirilecek.