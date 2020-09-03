Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Binali Yıldırım' paylaşımı!

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, Yıldırım ailesinin durumlarının iyi olduğunu belirtti, "Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı! | Video

BAKAN KOCA'DAN 'BİNALİ YILDIRIM' PAYLAŞIMI

Bakan Koca'nın kişisel Twitter hesabından yapılan paylaşımda Binali Yıldırım ve eşini hastaneden çıktığı ana ilişkin bir fotoğrafa yer verildi. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım'ın Ankara Şehir Hastanemizde yapılan tetkiklerinde COVID-19 testleri pozitif çıkmıştır. Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter.