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Son dakika: propagandası yapan 17 kişi yakalandı

Son dakika bilgisine göre 'da operasyonu gerçekleşti. Devrimci Öğrenci Birliği adı altında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2’si yaşı küçük olmak üzere toplam 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 3.9.2020 14:32 Son Güncelleme: 3.9.2020 15:03 ABONE OL
Son dakika: Terör propagandası yapan 17 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Terör propagandasına operasyon: 17 gözaltı | Video

Edinilen bilgiye göre, 1 Eylül günü Sancaktepe ilçesinde yapılan operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2'si yaşı küçük olmak üzere toplam 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda örgütsel pankart ve meşaleler ele geçirildi.

Konu ile ilgili 2 Eylül tarihinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük 2 şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 15 şahıs hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Son dakika: Terör propagandası yapan 17 kişi yakalandı
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