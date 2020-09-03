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Terör örgütü /'nın "hacker"larına yönelik operasyon! 18 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü / adına siber saldırılarla örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 21 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 12:33 ABONE OL
Terör örgütü PKK/KCK'nın hackerlarına yönelik operasyon! 18 kişiye gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca silahlı terör örgütü PKK/KCK içerisinde örgütün talimatıyla faaliyet yürüten "Mezopotamia Hackers" adlı grubun mensubu oldukları tespit edilen 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarla 21 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Diğer 3 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Bu arada şüphelilerin 81 ilde 411 kamu kurum ve kuruluşu ile 14 bin 271 tüzel kişiliğe ait internet sitesine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek, propagandasını yaptıkları örgüt adına maddi talepte bulunduğu belirlendi.

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Terör örgütü PKK/KCK'nın "hacker"larına yönelik operasyon! 18 kişiye gözaltı
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