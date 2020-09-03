Tevfik Göksu: İstanbullular’ın iradesine çirkin saldırı

İBB Meclisi tarafından 10 yıllığına Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen Örnektepe Semt Konağı, meclis kararına rağmen İBB tarafından ihaleye çıkarıldı. İhaleyi İBB iştiraki Boğaziçi A.Ş. aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dün Avrasya Gösteri Merkezi'nde Encümen Müdürlüğü üzerinden 22 farklı arsa satışının ihalesini gerçekleştirdi. Genel Sekreter Can Akın Çağlar tarafından yönetilen satış ve kiralama ihalelerinde İBB meclisinin 12 Mart'ta Beyoğlu Belediyesi'nin kullanımına tahsis ettiği Örnektepe'deki Gençlik Merkezi ve Zeminaltı Otoparkı da ihaleye çıkarıldı. Muhammen bedel olarak yılda 50 bin artı KDV olacak şekilde 3 yıllığına kiraya verileceği belirtilen binayı tek istekli olarak başvuran İBB iştiraki Boğaziçi A.Ş. yıllık 55 bin TL artı KDV ödeme şartıyla aldı.İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ihaleye tepki göstererek, "Beyoğlu'nda yapılan İstanbulluların iradesine çirkin bir saldırı" dedi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da "İstanbul Büyükşehir yönetimi kanuna aykırı ihaleyle Beyoğlu'muzu mağdur ediyor" dedi.