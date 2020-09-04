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Başkanı’ndan ’ye ilk ziyaret

ANKARA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 ABONE OL
AİHM Başkanı’ndan Türkiye’ye ilk ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen ilk AİHM Başkanı Robert Spano'yu dün Külliye'de kabul etti. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün davetlisi olan Spano, kabul öncesinde ise 24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Töreni'ne katıldı. Hukukun üstünlüğü ilkesinin altını çizen Spano, "Bu ilke, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin kutup yıldızı.Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilişkisi uzun ve zengin bir ilişkidir. Türkiye, 18 Mayıs 1954'te sözleşmeyi onaylayarak, ilk imza koyan ülkelerden biridir" dedi.
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AİHM Başkanı’ndan Türkiye’ye ilk ziyaret
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