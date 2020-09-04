AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Sivas Kongresi açıklaması

Son dakika haber: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Sivas Kongresi'nin 101. yılını kutladı. İşte Çelik'in twitter hesabından paylaştığı o mesajlar;

#SivasKongresi'nin 101. yıl dönümü kutlu olsun. İstiklal ruhu o günden bugüne aynı dirilikte ve tazelikte yoluna devam ediyor.

Hür doğduk, hür yaşayacağız.

Ülkemizi hedeflerine mutlaka ulaştıracağız. Kara vatan, mavi vatan ve gök vatan sınırlarımızı tavizsiz koruyacağız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanları yokluk günlerinde azimle ve kararlılıkla mücadele ettiler. Ülkemizi her alanda daha güçlü kılmak için çalışmak ve hiç vazgeçmeden mücadele etmek için #SivasKongresi ruhunu takip etmek yeter.

"Manda ve himaye kabul edilemez" düsturuyla Doğu Akdeniz başta olmak üzere tüm vatanımızda ancak milletimiz söz sahibidir. Kimse vatanımızda milletimizin sözünün karşısında söz söyleyemez.



