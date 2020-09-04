Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki! Türk gazetecileri hedef göstermesi tam bir barbarlık

'den 'a sert tepki! Türk gazetecileri hedef göstermesi tam bir barbarlık

Sözcüsü sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında; "’da faşistlerin Anadolu Ajansı çalışanlarını hedef göstermesi tam bir barbarlık. Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesi kabul edilemez. Yunan makamları faşistlerden mi basın özgürlüğünden mi yana olduklarını netleştirmeliler." dedi

Giriş Tarihi: 4.9.2020 17:05 Son Güncelleme: 4.9.2020 17:15 ABONE OL
AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki! Türk gazetecileri hedef göstermesi tam bir barbarlık

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk gazetecilerin Yunan basını tarafından açık hedef gösterilmesine sert tepki gösterdi. "Türk gazetecileri hedef göstermesi tam bir barbarlık" diyen Çelik,Yunan makamları faşistlerden mi basın özgürlüğünden mi yana olduklarını netleştirmeliler." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

"Yunanistan'da faşistlerin Anadolu Ajansı çalışanlarını hedef göstermesi tam bir barbarlık. Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesi kabul edilemez. Yunan makamları faşistlerden mi basın özgürlüğünden mi yana olduklarını netleştirmeliler. Yunan makamları bu faşistleri bulmalı ve gereğini yapmalıdır. Yunanistan için bu olayın açığa çıkarılması ve tekrarının önlenmesi bir zorunluluktur." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika haberi: AB'den Yunanistan'a çağrı! Duruma açıklık getirmeli...

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki! Türk gazetecileri hedef göstermesi tam bir barbarlık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA