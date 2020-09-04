CHP’li belediyede grev kapıda

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına işçilerin grev ilanı asmasının ardından CHP'li Çiğli Belediyesi'nde de işçiler greve gidiyor. Belediye şirketlerinden ÇİBEL ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında geçtiğimiz Ocak ayından bu yana sürdürülen ve 860 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Görüşmeler çıkmaza girince DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası örgütlü olduğu ÇİMBEL Şirketine grev ilanı astı. Belediye binası önünde toplanan işçiler slogan atıp basın açıklaması yaptı. Genel İş Sendikası 8 Nolu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin "9 aydır zam ve sosyal haklarında hiçbir iyileştirme alamayan işçilerin artık sabredecek tahammülü kalmadı. Anlaşamazsak yasal hakkımız olan grev sürecini başlatacağız" dedi.