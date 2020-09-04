Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 4 Eylül 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4 Eylül 2020 cuma namaz saatleri takvimi duyuruldu. Böylelikle, günün ilk ışıklarından itibaren yanıtı araştırılan 'Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?' sorusu da yanıtını buldu. Tedbirlere uyarak camilerde ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, ilden ile değişkenlik gösteren 4 Eylül cuma namazı vakti hakkında araştırmalarını da arttırdı.
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Ülkemizin en kalabalık şehir olan İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul cuma namazı saati hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımlanmış olduğu 4 Eylül 2020 cuma namazı saati bu başlık altından ulaşabilir, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı vakitleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Elleri yıkama
"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.
Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.
Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.