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Haberler Gündem Haberleri Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 4 Eylül 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti saati

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namazı bugün saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı, günün ilk saatlerinden itibaren en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Tedbirlere uyarak camilerde saf tutacak olan vatandaşlar, cuma namazı saati başta olmak üzere , ve il il namaz vakitleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4 Eylül 2020 cuma namaz saatleri de duyuruldu. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet namaz vakitleri ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakti saatleri...

Giriş Tarihi: 4.9.2020 08:01 Son Güncelleme: 4.9.2020 08:01 ABONE OL
Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 4 Eylül 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4 Eylül 2020 namaz saatleri takvimi duyuruldu. Böylelikle, günün ilk ışıklarından itibaren yanıtı araştırılan 'Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?' sorusu da yanıtını buldu. Tedbirlere uyarak camilerde ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, ilden ile değişkenlik gösteren 4 Eylül hakkında araştırmalarını da arttırdı.

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CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA KILINACAK? ANKARA, İZMİR, İSTANBUL, İL İL CUMA NAMAZI VAKTİ SAATLERİ

Ülkemizin en kalabalık şehir olan 'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul cuma namazı saati hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımlanmış olduğu 4 Eylül 2020 cuma namazı saati bu başlık altından ulaşabilir, , , İstanbul ve il il Cuma namazı vakitleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 4 Eylül 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti saati

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

'da namazı 13.08'de kılınacak.

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

'da namazı 12.53'te kılınacak.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

'de Cuma namazı 13.16'da kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 4 Eylül 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti saati

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 4 Eylül 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti saati

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 4 Eylül 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti saati
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