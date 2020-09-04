Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 4 Eylül 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4 Eylül 2020 cuma namaz saatleri takvimi duyuruldu. Böylelikle, günün ilk ışıklarından itibaren yanıtı araştırılan 'Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?' sorusu da yanıtını buldu. Tedbirlere uyarak camilerde ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, ilden ile değişkenlik gösteren 4 Eylül cuma namazı vakti hakkında araştırmalarını da arttırdı.

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CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA KILINACAK? ANKARA, İZMİR, İSTANBUL, İL İL CUMA NAMAZI VAKTİ SAATLERİ

Ülkemizin en kalabalık şehir olan İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul cuma namazı saati hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımlanmış olduğu 4 Eylül 2020 cuma namazı saati bu başlık altından ulaşabilir, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı vakitleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.