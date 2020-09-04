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'de sokağa çıkma yasağı süresiz olarak uzatıldı

Şeridi'nde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bir dizi önlem alındı. Bu önlemlerin başında sokağa çıkma yasağı geldi. Alınan yeni kararla birlikte sokağa çıkma yasağı süresiz uzatıldığı belirtildi.

İHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 23:14 Son Güncelleme: 4.9.2020 23:20 ABONE OL
Gazze'de sokağa çıkma yasağı süresiz olarak uzatıldı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen ve bu gece yarısı sona erecek olan sokağa çıkma yasağı süresiz olarak uzatıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SÜRESİZ UZATILDI

Korona virüs salgınında Filistin'de vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Gazze Şeridi'nde bu gece yarısı sona ermesi beklenen sokağa çıkma yasağı süresiz olarak uzatıldı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında gece yarısı sona erecek olan sokağa çıkma yasağının uzatıldığı duyuruldu.

BAKANLIK VATANDAŞLARI UYARDI

Bakanlık, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile şehir merkezindeki bazı bölgelerde salgına karşı daha önce açıklanan önlemlerin devam edeceğini aktardı. Açıklamada, sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği ise belirtilmedi. Bakanlık, ayrıca vatandaşları güvenlik ve önleyici tedbirlere uymaya çağırdı.

24 AĞUSTOS'TAN BU YANA YASAK UYGULANIYOR

Gazze'de karantina merkezi dışında 4 kişide korona virüs tespit edilmesi ile 24 Ağustos tarihinden bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 116 yeni vakanın tespit edilmesiyle Mart ayından bu yana toplam vaka sayısının 697'e yükseldiği bildirildi. Bakanlık, 5 kişinin ise virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini aktardı.

Öte yandan Filistin'de salgının başladığı Mart ayında ilan edilen OHAL ülkedeki vaka sayılarının artması ile Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından akşam saatlerinde 30 gün daha uzatılmıştı.

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Gazze'de sokağa çıkma yasağı süresiz olarak uzatıldı
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