Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sivas Kongresi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
"Milli sınırları içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz!"— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 4, 2020
Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, ve milli iradenin hakim kılındığı #SivasKongresi101Yaşında pic.twitter.com/vIbj06dIe6
Bakan Berat Albayrak'ın paylaşımı şöyle:
"Milli sınırları içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz!"
Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, ve milli iradenin hakim kılındığı #SivasKongresi101Yaşında