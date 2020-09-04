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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı 'nin 101. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj paylaştı.

Giriş Tarihi: 4.9.2020 11:01 Son Güncelleme: 4.9.2020 11:10 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sivas Kongresi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Berat Albayrak'ın paylaşımı şöyle:

"Milli sınırları içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz!"

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, ve milli iradenin hakim kılındığı #SivasKongresi101Yaşında

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sivas Kongresi mesajı
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