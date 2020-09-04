İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika düğünler genelgesi! İstanbul'da kına geceleri, nişanlar, nikahlar ve düğünler yasaklandı mı, iptal mi edildi?

İçişleri Bakanlığı'ndan nişanlar, kına geceleri, nikahlar ve düğünler hakkında son dakika genelgesi yayımlandı. Bakanlık tarafından 81 İlin Valilerine "Covid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi. Düğünler genelgesi ile beraber, 'Düğünler yasaklandı mı, iptal mi oldu?' gibi sorular da yanıt buldu. Artan corona virüs vaka sayılarının ardından nişanlar, nikahlar, kına geceleri ve düğünlerin durumu uzun süredir merak ediliyordu.

ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL'DA DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun geçtiğimiz gün yapılan toplantısında alınan tavsiye kararı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika olarak gönderilen genelge ile konuya son nokta koyuldu!

NİŞANLAR, KINA GECELERİ, NİKAHLAR VE DÜĞÜNLER İPTAL Mİ EDİLDİ?

Bakanlığın genelgesinde, nişah, nikah, sünnet düğünü, köy düğünü, kına gecesi vb. etkinliklere ilişkin karar alındı. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan maddeler ile nişanlar, nikahlar, kına geceleri ve düğünlerle ilgili alınan kararlar şu şekilde;