Sel felaketinin izleri siliniyor

Sel felaketinin büyük zarar verdiği Giresun ve bazı ilçelerinde hayatın normale dönmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Caddelerin ve iş yerlerinin çamur, taş ve toprakla kaplandığı sel bölgesinde halen 434 iş makinesiyle temizlik ve rüsubat kaldırma çalışmaları devam ederken bölgede şimdiye kadar toplamda 101 bin metreküpün üzerinde rüsubat kaldırıldı. Selin en fazla etkilediği Dereli ilçe merkezi, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kısa sürede temizlendi. Selde ağır hasar gören 52 bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, 21 bina ise Özel İdare tarafından yıkıldı. Şiddetli yağış sonrası 70 köy ve 8 mahallede elektrik kesintisi yaşanırken ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucu tüm mahalle ve köylere elektrik verildi. Kapanan 118 köy yolunun tamamında ise yapılan çalışmalar sonucu ulaşım sağlandı. 11 ilçede 27 araç 120 personelle hasar tespit çalışmaları başlatılırken 3 bin 466 başvuruya istinaden zarar gören 185 köy/mahallede toplam 3 bin 626 hasar tespiti yapıldı.AFAD ve çeşitli bakanlıklarca sel bölgesinde yürütülen çalışmalar için 73.5 milyon lira ödenek gönderilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan bir kararla tek seferde 20 milyon liralık kaynak AFAD'a, 13 milyon lira kaynak ise kaymakamlıklara ve belediyelere tahsis edildi. Ekonomik ve sosyal hayatın süratle normale dönmesi için afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği devreye alındı. Belediyelerin İlbank'a olan borçlarının ödemeleri 6 ay süreyle tehir edildi. Afetten zarar gören tüm belediyelere altyapı çalışmaları için İlbank tarafından hibe desteği sağlandı. Üreticilere verilecek tarımsal destekleme ödemeleri ise erkene alınarak 8 milyon lira ödeme yapıldı. Selin en çok etkilediği Dereli ve Doğanket ilçelerine TOKİ tarafından yeni konutlar yapılacak. Diğer yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bölgeye gerçekleştirilen ziyarette Doğankent ilçesine doğalgaz temin edilmesi ve hastane yapımıyla ilgili de müjde verildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına 5 milyon lira daha ek ödenek gönderdiklerini bildirdi. Selçuk, 22 Ağustos'taki sel ve heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacıların yer aldığı ekiplerle afetzede vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Selçuk, bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na daha önce de 2.5 milyon lira kaynak aktarıldığını anımsattı. Selçuk, "Giresun'da selden etkilenen vatandaşlarımız için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına 5 milyon lira daha ek ödenek göndererek toplamda 7.5 milyon lira kaynak aktarmış olduk" dedi.