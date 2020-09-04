Senin Doğu Akdeniz’de ne işin var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Burada personele de hitap eden Akar, Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu:Türkiye tüm komşularının siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılı. Diğer taraftan da hiçbir şekilde hakkımızdan vazgeçmeyeceğimizi, hakkımızın, hukukumuzun çiğnenmesine göz yummayacağımızı herkesin bilmesi lazım. Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilemez. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler.Yunanistan arkasında Fransa, arkasında AB ile "Bana göre böyle" diyerek, akla, mantığa uymayan bir şekilde haklı olduğunu iddia ediyor. Dünyayı bir araya getirseniz dahi hiçbir zaman sizin ortaya koyduğunuz "İki kere iki beş eder" sözünü bize anlatamazsınız. Arkanızda kim olursa olsun "İki kere iki dört eder" gerçeğini değiştiremezseniz. Kıbrıs mili davamızdır, oradaki kardeşlerimizin hakkını hukukunu 1974'te hangi anlayışla koruduysak 2020'de de koruruz.Yunanistan Lozan Antlaşması'na aykırı olarak 16 adayı silahlandırdı. Bundan sonra böyle bir şey yapamazsınız. Tüm bu ihlallere rağmen biz yine de diyalog dedik.Yunanistan ve Türkiye... Fakat burada, anlaşılması zor olan kabadayılar var. Örneğin Fransa, garantörlük yok, anlaşma yok, sen AB'nin temsilcisi de değilsin ne hakla geliyorsun buraya? Tek başına çıkıp "Ben kahramanlık yapacağım" diyorsan, o kabadayılık zamanı geçti. Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz.Diğer dost ve müttefik ülkelerden de bu konuda objektif olmalarını bekliyoruz. Siz eğer Güney Kıbrıs'ın ambargosunu kaldırırsanız, dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük getirir.MilliSavunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Muharip Kuvvet Komutanlığı'nın yeni karargah binasının resmi açılışını yaptı. Ardından karargah bahçesindeki "İstikbal Göklerdedir Anıtı"nın açılış törenine de katıldı.Milli Savunma Bakanı Akar önceki gün 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 2020-2021 Eğitim Uçuş Yılı'nın açılışını gerçekleştirdi. F-16 savaş uçağı ile Ege Denizi'nin kuzeyinde dörtlü kol uçuşuna liderlik etti. Çanakkale Boğazı üzerinden uçan Akar ve komutanlar, Şehitler Abidesi'ni selamladı. Akar, "Ceylan 30" çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap ederek, "Başta burada yatan şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimize layık olmaya çalışacağız, mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz" dedi.