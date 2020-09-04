Solingen’de anne dehşeti

ALMANYA'NIN Solingen kentinde polisi arayan bir anneanne kızının beş çocuğunu öldürdükten sonra muhtemelen bir çocuğu ile intihar etmek için yola çıktığını söyledi. Eve giren polisler, yaşları 1 ile 8 arasında değişen 3'ü kız 2'si erkek beş çocuk cesedi ile karşılaştı. Annenin okuldan aldığı 11 yaşındaki çocuğu ile birlikte 35 kilometre uzaktaki Düsseldorf tren istasyonuna gittiği ve trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Anne ağır yaralanırken çocuğun olaydan yara almadan kurtulduğu aktarıldı. Kadının cinayetleri neden işlediği araştırılıyor.Çağlayan AKTÜRK-İbrahim TAŞ