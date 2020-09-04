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: Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Vali Şahin'den flaş açıklama

haberi: Koronavirüs vakalarının hızla arttığı Ankara'da sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olmuştu. Vasip Şahin konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Şahin, "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 11:23 Son Güncelleme: 4.9.2020 11:31 ABONE OL
Son dakika: Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Vali Şahin'den flaş açıklama

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da vakaların tırmanış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İstanbul'dan çok daha fazla vakanın bulunduğunu söyleyen Koca, kenttekileri tedbire davet etmişti.

Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar , herhangi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.

Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti.

Türkiye'de 3 Eylül 2020 Perşembe akşamı açıklanan son verilere göre 1642 kişi koronavirüse yakalanmış, 49 kişi hayatını kaybetmişti.

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Son dakika: Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Vali Şahin'den flaş açıklama
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