Son dakika: Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara-Niğde otoyolu açılış töreninde konuşuyor

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

- Yatırım tutarı işletme süresi ve garanti ücret mukayesesi yaptığımızda buu otoyol devlet açısından oldukça karlı bir yatrım olmuştur. Emeği geçen tüm kurumları, herkesi tebrik ediyorum.

- Güzergah boyunca dikilecek 6.5 milyon bitki ve 1.1 milyon metrekare çimlendirmeyle bu bölgenin çehresi de değişecektir. Yoğun şekilde ağaçlandırma çimlendirme yapmamız lazım. Bir diğer özelliği döşenen fiber iletişim ağı sensörler, kameralar, veri ve kontrol mekanizmasıyla akıllı yol olarak tasarlandı.

- Eskiden tamamen insan gücüyle yapılan pek çok işlem bu yolda akıllı ulaşiım sistemi tarafından gerçekleştirilecektir.

Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır."

AYRINTILAR GELİYOR

SÜRÜCÜLERİ ANINDA UYARACAK

Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz hizmet sunacak Ankara-Niğde Otoyolu, Türkiye'nin en akıllı yolu olma özelliğini taşıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Olay Algılama Sistemi'nin otoyol üzerinde bulunan kameralara entegre edilmesiyle, otoyolda oluşan tehlikeli kaza, ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerek sürücülere uyarılar yapılacak.

ANKARA-NİĞDE ARASI 2 SAAT 22 DAKİKAYA DÜŞECEK

Ankara - Niğde arası mesafeyi 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya düşürecek otoyol, Türkiye ekonomisine her yıl 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak. Ayrıca yakıttan da tasarruf sağlanmasına yardımcı olacak otoyol ile her yıl yakıttan 127 milyon litre tasarruf edilmiş olacak.

Otoyolu akıllı yapan yerli ve milli olarak geliştirilen merkezi kontrol yazılımı, aynı zamanda olay algılama yazılımı ile entegre çalışarak sistemdeki tüm bilgileri toplayacak ve toplanan bilgiler yapay zeka ve makine öğrenimi sistemleri ile derlenecek. Bu kapsamda sistem, otoyolda oluşan tehlikeli, kaza ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörleri gerekse sürücüleri uyaracak şekilde tasarlandı.

Kurulan bu sistem kapsamında, otoyola 3 omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı, otoyol boyunca 500 adet trafik sensörü, 9 adet meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 adet olay algılama kamerası, 335 adet akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 adet dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldı.