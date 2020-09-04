Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Denizli'de orman yangını! Kriz masası kuruldu, evler boşaltıldı...

SON DAKİKA: 'de orman yangını! Kriz masası kuruldu, evler boşaltıldı...

Son dakika haberi: 'de dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını gece boyunca sürdü. Kontrol altına alınamayan yangını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgede takip etti. Gece boyunca risk nedeniyle havadan müdahale durdurulurken, karadan müdahale sürdü. Bölgede 10 ev yangının ilerleyişi nedeniyle boşaltıldı. Sabah 06.00 itibarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangındaki son durum ile ilgili 09.00'da kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.

İHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 08:30 Son Güncelleme: 4.9.2020 08:44 ABONE OL
SON DAKİKA: Denizli'de orman yangını! Kriz masası kuruldu, evler boşaltıldı...

'de, meydana gelen orman yangının dehşeti gün ışığı ile ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli günün ilk ışıklarında helikopter ile havadan incelemelerde bulundu.

SON DAKİKA: Denizli'de orman yangını! Kriz masası kuruldu, evler boşaltıldı...

'nin Çardak ilçesi Hayriye Mahallesinde dün öğle saatlerinde orman yangını meydana geldi. Tüm gece boyunca Konya, Bursa, Isparta, Muğla, Afyonkarahisar, Burdur Orman Bölge Müdürlüklerinden gelen takviye ekipler yangınla amansız mücadele etti.

SON DAKİKA: Denizli'de orman yangını! Kriz masası kuruldu, evler boşaltıldı...

Alevleri ile geceyi aydınlatan orman yangınını vatandaşlar ise korku dolu gözlerler izledi. Riskli bulunan noktalardaki 10 ev ise boşaltıldı. Gece risk nedeniyle uçuş gerçekleştiremeyen söndürme helikopterleri ise sabah 6 sıralarında faaliyete başladı.

SON DAKİKA: Denizli'de orman yangını! Kriz masası kuruldu, evler boşaltıldı...

Günün ilk ışıklarından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli helikopter vasıtasıyla havadan incelemelerde bulundu.
Yangının dehşeti sabahın ışıklarıyla ortaya çıktı

SON DAKİKA: Denizli'de orman yangını! Kriz masası kuruldu, evler boşaltıldı...

Günün ağrımasıyla gece alevlerin yükseldiği bölgelerde yanan orman film sahnelerini aratmadı. Havadan görüntülenen yanan bölgeler ilk ışıkla ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Denizli'de orman yangını! Kriz masası kuruldu, evler boşaltıldı...

Orman işçilerine ait bir traktör ve motosiklet ise alevlerin ortasında kalarak hurdaya dönmesi dikkatlerden kaçmadı. Yanan bölgeleri duman örtüsü kapladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Denizli'de orman yangını! Kriz masası kuruldu, evler boşaltıldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA